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Поджог на Софийской площади в День Победы совершила студентка юрфака НовГУ

Поджог на Софийской площади в День Победы совершила студентка юрфака НовГУ

Ранним утром 9 мая 2025 года, когда во всех городах нашей страны заканчивалась подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, проходя по Софийской площади, охранник одного из ЧОП обратил внимание на то, что из расположенной рядом с трибуной для почётных гостей палатки, где хранилось оборудование и реквизит для праздника, поднимается дым, который становился всё гуще и гуще.

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