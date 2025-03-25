Администрация Трампа раскрыла суть переговоров в Саудовской Аравии

В письменном заявлении Белого дома по итогам встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде говорится, что Российская Федерация и Соединённые Штаты Америки договорились обеспечивать безопасное судоходство, а также исключить применение силы в Чёрном море.
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