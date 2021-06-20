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Занимательная математика: Зеленский заявил об усилении ВСУ в 572 раза | Скажи, какая у тебя армия, и я скажу, сколько тебе отмерено как государству

Мощь украинской армии всегда считалась величиной абстрактной и вызывала массу вопросов как у жителей Украины, так и у граждан прилегающих к ней территорий Активно распространяемая в 2014 году официальным Киевом информация о том, что Вооруженные силы Украины являются одной из самых мощных и боеспособных армий на территории Европы, была откровенно опровергнута ополченцами республик Донбасса, которые, не располагая численным и техническим превосходством, буквально в пух и прах разбили «европейских украинцев».

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