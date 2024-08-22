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Международный фонд отказался публиковать речь львовского историка, обвинив его в расизме

Международный фонд отказался публиковать речь львовского историка, обвинив его в расизме

Американский частный некоммерческий фонд TED, известный ежегодными научными конференциями, отказался публиковать выступление украинского историка и военнослужащего, аспиранта львовского Украинского Католического университета Максима Осадчука.

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