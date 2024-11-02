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Закон, порядок, государство

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В Краснодаре полицейские и активисты организовали экскурсию в кавалерийский взвод для учащихся Детского-юношеского центра

В Краснодаре полицейские и активисты организовали экскурсию в кавалерийский взвод для учащихся Детского-юношеского центра

Сотрудники полиции совместно с представителем Общественного совета при ГУ МВД России по Краснодарскому краю Аэлитой Ароянц организовали увлекательное мероприятие для учащихся городского Детского-юношеского центра.

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