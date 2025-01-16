Жительница Северной Осетии поблагодарила сотрудников отдельного батальона ДПС Владикавказа, которые оказали ей помощь на дороге

Жительница г. Владикавказа Ирина Тотрова выразила благодарность инспекторам дорожно-патрульной службы Марату Дзитоеву и Аслану Берозову, за оказанную помощь, об этом она написала в электронном письме на официальный сайт МВД по РСО-Алания.