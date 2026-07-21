В Пакистане 18-летнего студента подвергли групповому изнасилованию после приглашения на день рождения

В Пакистане произошёл инцидент с групповым насилием, жертвой которого стал 18-летний студент. Мужчины обманом пригласили молодого человека на празднование дня рождения, где впоследствии над ним совершили изнасилование.
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