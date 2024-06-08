Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Куриный суп с галушками - очень вкусное, сытное первое блюдо из украинской кухни для разнообразия вашего повседневного стола.