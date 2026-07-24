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Царьград

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Ольга Казакова объявила о 1,5 тыс. квот для участников СВО

Ольга Казакова объявила о 1,5 тыс. квот для участников СВО

Ольга Казакова, глава комитета Госдумы по культуре, сообщила о выделении 1,5 тыс. квот для участников Специальной военной операции и их семей на поступление в творческие вузы, что позволит поделиться историями о боевых товарищах и событиях через искусство.

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