Трое украинских военных погибли в ДТП во Львовской области

В ДТП во Львовской области погибли полковник, подполковник и солдат Государственной спецслужбы транспорта, находящейся в ведомстве украинского Минобороны, а также женщина, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
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