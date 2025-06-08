ТРИГЛАВ. ТРИМУРТИ. ТРОИЦА

Юрий Селиванов

Читаю почти все статьи и не выходит из головы, - это же как надо было ненавидеть Род Русский, что бы историю Родов погубить, придумать что то гнусное чтобы люди о прошлом своём думали как о кошмаре. Благодарю за Ваш просветительский труд.