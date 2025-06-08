Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Свежие комментарии

  • ВАРЯГ РУС
    Великая Слава Триглаву. Слава Родным Богам Наша!ТРИГЛАВ. ТРИМУРТИ...
  • Юрий Селиванов
    Читаю почти все статьи и не выходит из головы, - это же как надо было ненавидеть Род Русский, что бы историю Родов по...ТРИГЛАВ. ТРИМУРТИ...
  • Геннадий Свешников
    Вот они три святые истины,воздух-дух святый,вода-жизнь святая и земля-твердь святой.Господь един-создатель мироздания.ТРИГЛАВ. ТРИМУРТИ...

ТРИГЛАВ. ТРИМУРТИ. ТРОИЦА

ТРИГЛАВ. ТРИМУРТИ. ТРОИЦА

Троица или Триглав, что наше родное? Христиане России отмечают праздник Троицу каждый год в разное время так ка их праздничный календарь привязан к Луне, а вот Староверы (Родноверы) отмечают ежегодно Свято Триглава по солнечному календарю в одно и то же время (16-17 июня).

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Комментарии
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Геннадий Свешников
Вот они три святые истины,воздух-дух святый,вода-жизнь святая и земля-твердь святой.Господь един-создатель мироздания.
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13 час.
Юрий Селиванов
Читаю почти все статьи и не выходит из головы, - это же как надо было ненавидеть Род Русский, что бы историю Родов погубить, придумать что то гнусное чтобы люди о прошлом своём думали как о кошмаре. Благодарю за Ваш просветительский труд.
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12 час.
ВАРЯГ РУС
Великая Слава Триглаву. Слава Родным Богам Наша!
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9 час.
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