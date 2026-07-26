Рейтинг стран-лидеров по налоговой прозрачности в 2026 году / © World Visualized Индекс, который публикует Global Tax Expenditures Lab (GTEL), оценивает, насколько открыто правительства информируют о так называемых налоговых расходах — льготах, освобождениях от налогов, налоговых вычетах, кредитах и пониженных ставках.