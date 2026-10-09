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ВС России разрушили ударом мост через реку Оскол на Купянском направлении

ВС России разрушили ударом мост через реку Оскол на Купянском направлении

В Минобороны России заявили, что российские войска разрушили ракетным ударом мост через реку Оскол в районе Петровки на Купянском направлении.

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