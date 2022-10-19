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Варламов отразил 26 бросков «Сан-Хосе» из 28 и стал 3-й звездой матча. Он одержал победу в 1-й игре в сезоне

Семен Варламов отразил 26 бросков «Сан-Хосе» из 28 и стал 3-й звездой матча. Российский вратарь провел первый матч в сезоне НХЛ и помог «Айлендерс» одержать победу – 5:2.

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