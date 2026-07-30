Hyundai показала новый доступный семейный кроссовер с 7-местным салоном

Премьера концепта кроссовера Hyundai Neira прошла на автомобильной выставке в Индонезии. Корейский бренд уточнил, что машину создавали специально под вкусы и потребности местного рынка, а производство наладят прямо в этой стране.
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