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За рулем

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Hyundai показала новый доступный семейный кроссовер с 7-местным салоном

Hyundai показала новый доступный семейный кроссовер с 7-местным салоном

Премьера концепта кроссовера Hyundai Neira прошла на автомобильной выставке в Индонезии. Корейский бренд уточнил, что машину создавали специально под вкусы и потребности местного рынка, а производство наладят прямо в этой стране.

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