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Царьград

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Захарова опубликовала мем с клоуном после слов Рютте по Украине

Захарова опубликовала мем с клоуном после слов Рютте по Украине

Захарова проиллюстрировала позицию генсека НАТО Рютте по Украине мемом с клоуном.Официальный представитель МИД России Мария Захарова проиллюстрировала в своем телеграм-канале позицию Марка Рютте по украинском конфликту.

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