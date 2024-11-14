Пока вы спали: избрание РФ в ключевой комитет ООН и приоритеты Украины в случае «потенциальных переговоров»

АНГЕЛ АНГЕЛ Членом Пенсионного комитета персонала ООН стал заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков. Мда представляю какой опыт может передать России по пенсионным вопросам. Если только по голодомору, геноциду и их уничтожению, как не нужный балласт для общества.... Достаточно обратиться к статистике по смертности стариков в России, можно сделать выводы как власти в России "заботятся" о стариках и реализует завет преступного Ельцинско Гайдаровского режима....

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ И чего рвётесь в ООН , там мы Никто . Наша задача создать полноценный его аналог и с гораздо большими функциями и тогда мы свободны от диктата и НАТО и ООН при нашем преобладающем кворуме . И не чего туда деньги тоннами вваливать впустую .. Спасибо никто не скажет