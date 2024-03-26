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Центр ВИМ: созданы датчики, внедряемые в желудки коров, для проверки здоровья

Центр ВИМ: созданы датчики, внедряемые в желудки коров, для проверки здоровья

Ученые Федерального научного агроинженерного центра ВИМ (Центр ВИМ) разработали систему внутреннего мониторинга состояния крупного рогатого скота, работающую на основе сенсоров в режиме реального времени.

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