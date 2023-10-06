Стоматолог Елашвили: профессиональную чистку рта нужно делать каждые полгода

Профессиональную чистку рта, чтобы поддерживать "качественную улыбку", рекомендуется делать каждые полгода, сказал РИАМО главный врач стоматологического отделения АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Михеил Елашвили.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии