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Стоматолог Елашвили: профессиональную чистку рта нужно делать каждые полгода

Стоматолог Елашвили: профессиональную чистку рта нужно делать каждые полгода

Профессиональную чистку рта, чтобы поддерживать "качественную улыбку", рекомендуется делать каждые полгода, сказал РИАМО главный врач стоматологического отделения АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Михеил Елашвили.

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