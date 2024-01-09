Изменения на лице Кристины Орбакайте уже не скрыть

Дочь Аллы Пугачевой перед новогодними каникулами посетила Россию, после она улетела обратно в США. Кристина Орбакайте не только участвовала в съемках голубых огоньков, “Песни года”, выступала на корпоративных мероприятиях, но и поразила всех своим потрясающим внешним видом.