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Изменения на лице Кристины Орбакайте уже не скрыть

Изменения на лице Кристины Орбакайте уже не скрыть

Дочь Аллы Пугачевой перед новогодними каникулами посетила Россию, после она улетела обратно в США. Кристина Орбакайте не только участвовала в съемках голубых огоньков, “Песни года”, выступала на корпоративных мероприятиях, но и поразила всех своим потрясающим внешним видом.

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