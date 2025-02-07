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Царьград

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Из Омска в Ереван могут запустить прямой самолёт

Из Омска в Ереван могут запустить прямой самолёт

Пока что долететь в Армению можно с пересадками или из Новосибирска.Председатель Союза армян России в Омске Арабо Григорян поделился планами по запуску прямого сообщения между Омском и Ереваном.

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