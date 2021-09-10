Дмитрий Ольшанский. О пилении выборной гири: когда же она будет золотая?

Политика как она естьПолитикаДмитрий Ольшанский. О пилении выборной гири: когда же она будет золотая? С некоторым недоумением смотрю я на бесконечные дискуссии о том, как надо голосовать на выборах в Госдуму.Вернуться к статье35НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГалина ПотапчикЕсли все это бесполезно, то зачем автор пишет. Статью- сидел бы тихо, все равно ничего изменить не может или не хочет! Ему нравятся девяностые и Хаус!!!ВиталийКак сказал Марк Твен: "Если бы от выборов что-то зависело, нам бы не позволили в них участвовать".Александр КловоЛиберасты так просто от власти не уйдут...Комментировать
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