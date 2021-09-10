Политика как она есть

38 150 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Палкина (Белякова)
    С тех пор, как высокомерно сказал, что здесь нельзя жить нормально, что хочет жить в прекрасной стране канаде, как за...Алексей Серебряко...
  • Алексей
    Это самое мягкое, что можно дать за предательство.Алексей Серебряко...
  • Ritchie Blackmore
    Он нового ничего не открыл. Просто Вы в розовых очках.Алексей Серебряко...

Дмитрий Ольшанский. О пилении выборной гири: когда же она будет золотая?

Дмитрий Ольшанский. О пилении выборной гири: когда же она будет золотая?

С некоторым недоумением смотрю я на бесконечные дискуссии о том, как надо голосовать на выборах в Госдуму.

Вернуться к статье
35
Обсудить
Галина Потапчик
Если все это бесполезно, то зачем автор пишет. Статью- сидел бы тихо, все равно ничего изменить не может или не хочет! Ему нравятся девяностые и Хаус!!!
Виталий
Как сказал Марк Твен: "Если бы от выборов что-то зависело, нам бы не позволили в них участвовать".
Александр Клово
Либерасты так просто от власти не уйдут...

Картина дня

наверх