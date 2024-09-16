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Курские новости

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Поселок Борки Курской области освободили от ВСУ

Поселок Борки Курской области освободили от ВСУ

Канал WarGonzo сообщил отличную новость. Поселок Борки Суджанского района освобождён от ВСУ. Враги были выбиты силами бойцов «Дикой дивизии Донбасса», ОБСпН «Арбат», батальона «Сармат» и 382-го батальона 810-й бригады морской пехоты.

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