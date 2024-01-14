Страна и люди
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Страна и люди

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Из квартиры ученого вынесли книги Пушкина стоимостью 650 000 рублей

Из квартиры ученого вынесли книги Пушкина стоимостью 650 000 рублей

Из квартиры советского ученого Чубукова украли дорогую коллекцию книг Пушкина Из квартиры ученого, одного из создателей советского ядерного оружия Всеволода Чубукова украли дорогостоящую коллекцию сочинений русского писателя Александра Пушкина.

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