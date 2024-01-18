«iDeaWay»
ГлавнаяСаморазвитиеТехнологииДомЗдоровье и красотаХоббиЕдаЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«iDeaWay»

1 подписчик

Действительно ли помогает дыхание в бумажный пакет во время гипервентиляции?

Действительно ли помогает дыхание в бумажный пакет во время гипервентиляции?

Дыхание в бумажный пакет — отличный способ борьбы с гипервентиляциейЕсли у вас начнётся гипервентиляция в общественном месте, добрый человек может просто вытряхнуть содержимое своего коричневого пакета с обедом и передать вам его.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх