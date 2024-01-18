Действительно ли помогает дыхание в бумажный пакет во время гипервентиляции?

Дыхание в бумажный пакет — отличный способ борьбы с гипервентиляциейЕсли у вас начнётся гипервентиляция в общественном месте, добрый человек может просто вытряхнуть содержимое своего коричневого пакета с обедом и передать вам его.
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