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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Миодраг Божович: «Понятно, что Соболев перешел в «Зенит» из-за денег. Вы знаете человека, который работает не ради денег? Если будет пахать, может стать лучшим нападающим России»

«Все дальнейшее зависит только от Соболева. Если он будет пахать и хочет это делать, то будет играть.

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