Подразделения группировки российских войск "Север" завершили освобождение села Горналь на Сумском направлении в Курской области и села Поповка на Краснояружском направлении в Белгородской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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