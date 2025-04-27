Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 552 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Мерзость какая, они сносят памятники  воинам ВОВ, открыто плюют  нам в лицо, а  РФ  БЕСПЛАТНО  гонит  зенитные  компл...Секретарь Совбеза...
  • Андрей Зарубкин
    Большач часть редкоземов находится на территории, которую уже отвоевала Россия.Шмыгаль: договор ...
  • Андрей Зарубкин
    В Ельцин - центрах нужно показывать как НЕ НАДО проводить реформы.URA.RU: уральский...

Группировка "Север" за сутки ликвидировала более 250 украинских бойцов

Группировка "Север" за сутки ликвидировала более 250 украинских бойцов

Подразделения группировки российских войск "Север" завершили освобождение села Горналь на Сумском направлении в Курской области и села Поповка на Краснояружском направлении в Белгородской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх