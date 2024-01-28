Жители Кузбасса смогут проголосовать в любой части региона

29 января стартовал прием заявлений через механизм «Мобильный избиратель». С его помощью каждый житель Кузбасса, даже если не будет находиться рядом со своим избирательным участком, сможет проголосовать на выборах Президента РФ в марте 2024 года.
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