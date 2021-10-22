Происшествия

7 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Кто то специально распространяет метанол называя этиловым спиртом переклеивая этикетку. Хохлы?...Председатель СК Р...
  • Юрий Паршаков
    Перевели труженика на казенные харчи, а сельхозпродукцию будут производить полицаи?В Краснодарском к...
  • Александр Зиборов
    Фамилии не сообщается. Ещё не выяснили или это известные своей неприкасаемостью личности?..Председатель СК Р...

Сотрудники УМВД России по Тюменской области задержали подозреваемую в мошенничестве

В полицию села Голышманово Тюменской области обратилась местная жительница с сообщением о том, что в отношении нее совершенно мошенничество.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх