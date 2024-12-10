СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 297 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Этот "бабушка" на всех форумах мигрантов защищает и оправдывает.Диаспора уже пыта...
  • Виктор Нигматкулов
    Москва это не РоссияЗарплаты курьеров...
  • Николай Тимофеев
    Тимофеев Николай                                                                        Вообще то ожидаемо что  проти...О «Русской Общине»

Диаспора уже пытается отмазать нападавшего школьника: бабушка, не последний человек в диаспоре, включает свой ресурс, чтобы отмазать внука

Диаспора уже пытается отмазать нападавшего школьника: бабушка, не последний человек в диаспоре, включает свой ресурс, чтобы отмазать внука

Avia.pro - СМИ Сунгуру из Армении не понравилась музыка, которую слушали другие дети, поэтому он и достал нож Краснодарский край, который ещё недавно воспринимался как спокойный уголок на юге России, оказался в центре бурных обсуждений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Кочергин
Там где фигурируют кавказцы и азиаты, ясно откуда ноги растут. Они с молоком матери впитывают ненависть к России, к русским. И их уже ничем не исправишь. Самое простое: отправлять на их Родину без права въезда в РФ (вместе с родителями). И запрещать въезд мигрантов в РФ семьями. Или ставить к стенке: Сталин не церемонится: возраст-не помеха. Из волчонка обязательно вырастит волк. Русские для них - овцы, которых они могут резать. И,главное, они знают, что им за это ничего не будет. Их прикроет, как наша продажная власть, так и диаспора и из родственники. Для них (своих) они не могут быть преступниками, потому что они для них - свои. А нашу власть они приучили жить как в Азии: все продается, все покупается.....
Ответить
31 мин.
Алекс Сэм
Зашёл написать коммент, а пользователь выше уже всё написал-подписываюсь под каждым словом
Ответить
18 мин.
М
ММ
Этот &quot;бабушка&quot; на всех форумах мигрантов защищает и оправдывает.
Ответить
11 сек.

Картина дня

наверх