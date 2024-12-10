Диаспора уже пытается отмазать нападавшего школьника: бабушка, не последний человек в диаспоре, включает свой ресурс, чтобы отмазать внука

Николай Кочергин

Там где фигурируют кавказцы и азиаты, ясно откуда ноги растут. Они с молоком матери впитывают ненависть к России, к русским. И их уже ничем не исправишь. Самое простое: отправлять на их Родину без права въезда в РФ (вместе с родителями). И запрещать въезд мигрантов в РФ семьями. Или ставить к стенке: Сталин не церемонится: возраст-не помеха. Из волчонка обязательно вырастит волк. Русские для них - овцы, которых они могут резать. И,главное, они знают, что им за это ничего не будет. Их прикроет, как наша продажная власть, так и диаспора и из родственники. Для них (своих) они не могут быть преступниками, потому что они для них - свои. А нашу власть они приучили жить как в Азии: все продается, все покупается.....