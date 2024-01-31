ВСП отложила рассмотрение приемлемости апелляции адвокатов Шора

Судьи Высшей судебной палаты (ВСП) отложили на 8 февраля рассмотрение приемлемости апелляционной жалобы, поданной адвокатами олигарха Илана Шора на решение Апелляционной палаты Кишинева, которым бывший депутат был приговорен к 15 годам лишения свободы по делу «Банковское мошенничество».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии