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Тепло в каждый дом: График подачи отопления в 2024 году в России

Тепло в каждый дом: График подачи отопления в 2024 году в России

Тепло в каждый дом: График подачи отопления в 2024 году в России Ирэн ОрлонскаяНачало отопительного сезона в многоквартирных домах и частных жилых постройках, как правило, приходится на период снижения температуры на улице.

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