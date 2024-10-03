Тепло в каждый дом: График подачи отопления в 2024 году в России Ирэн ОрлонскаяНачало отопительного сезона в многоквартирных домах и частных жилых постройках, как правило, приходится на период снижения температуры на улице.
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