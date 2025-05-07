Совершенно справедливо: Зеленский впервые прокомментировал массированные атаки на Россию

КИЕВ, 8 мая, ФедералПресс. Впервые за несколько дней атак беспилотников на Москву и другие регионы России главарь киевского режима Владимир Зеленский высказался по этому поводу в традиционном вечернем обращении.
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