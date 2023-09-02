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Джо Лэйкоб о приобретении Криса Пола: «Первая мысль была, что мы на это не пойдем»

Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб рассказал о том, какой была его первая реакция на вариант с приобретением разыгрывающего Криса Пола.

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