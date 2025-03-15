Ирак запустил инфраструктурные проекты стоимостью 13 млн долларов

В субботу премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа аль-Судани начал исполнительную работу по 14 проектам в рамках первой серии инфраструктурных и восстановительных инициатив в районе Синджар и на равнинах Ниневии, 15 марта сообщает Shafaq News.