Уничтожение России должно стать стратегией всего цивилизованного мира – депутат Рады

Иван Иваныч

Цивилизация это созидание, а не разрушение. Когда уничтожение России становится стратегической целью- то никакой это не "цивилизованный мир", а просто варвары. Сейчас есть 8 основных цивилизаций: - 4 цивилизации Востока: Китайско-конфуцианская, Индуистская,Исламская, Японская; - Западноевропейская католическо-протестантская (с северо- американским и австралийско-новозеландским очагами); - Славяно-православная (восточно-европейская или евразийская); - Латиноамериканская (от Мексики до Чили); - Африканская (негроидно-африканская). От имени "Цивилизованного мира" небрат Арьев заявлять не может, поскольку живет на стыке Западно-Европейской (к которой украинцы не принадлежат) и Славяно-Православной цивилизации (от принадлежности к которой которой Незалежная так самозабвенно "открещивается"), а это -территории нецивилизованных варваров.