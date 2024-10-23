Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Уничтожение России должно стать стратегией всего цивилизованного мира – депутат Рады

Уничтожение России должно стать стратегией всего цивилизованного мира – депутат Рады

Украина должна делать ставку на дестабилизацию Российской Федерации изнутри. Об этом на канале экс-спикера запрещенного в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев, давая оценку так называемому «плану победы», который презентовал президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Иван Иваныч
Цивилизация это созидание, а не разрушение. Когда уничтожение России становится стратегической целью- то никакой это не &quot;цивилизованный мир&quot;, а просто варвары. Сейчас есть 8 основных цивилизаций: - 4 цивилизации Востока: Китайско-конфуцианская, Индуистская,Исламская, Японская; - Западноевропейская католическо-протестантская (с северо- американским и австралийско-новозеландским очагами); - Славяно-православная (восточно-европейская или евразийская); - Латиноамериканская (от Мексики до Чили); - Африканская (негроидно-африканская). От имени &quot;Цивилизованного мира&quot; небрат Арьев заявлять не может, поскольку живет на стыке Западно-Европейской (к которой украинцы не принадлежат) и Славяно-Православной цивилизации (от принадлежности к которой которой Незалежная так самозабвенно &quot;открещивается&quot;), а это -территории нецивилизованных варваров.
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19 час.
лл
лина любимцева
И ЭТО С НИМИ мы &quot;открыты к переговорам&quot;?!! Да только за эти слова их нужно так  уделать, чтобы от них и атомов даже не осталось!!
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17 час.
ГА
Гришаев Александр
Необходим удар по ихней раде!
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16 час.

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