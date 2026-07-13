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Профессор объяснил риски засухи в России из-за жары в Европе

Профессор объяснил риски засухи в России из-за жары в Европе

Заведующий кафедрой общей биологии и экологии Новосибирского государственного университета Михаил Сергеев в беседе с ТАСС объяснил возможные климатические последствия для России от аномальной жары в Европе.

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