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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наместников выбыл на несколько дней из-за травмы. Он не сыграет против «Чикаго»

Нападающий «Виннипега» получил повреждение нижней части тела в игре НХЛ против «Эдмонтона» (1:3). Как сообщил главный тренер «Джетс» Рик Боунесс, статус игрока – «со дня на день».

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