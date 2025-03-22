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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Дер-Аргучинцева после критики в адрес Гру: «Поменялось отношение к Семену, к моему удивлению. Умный человек и хороший тренер, понимающий детали»

Шуми Бабаев ранее негативно высказался в сторону главного тренера «Трактора» Бенуа Гру: «Ищет негатив в игре Семена.

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