Силовики накрыли нелегальную молельню с мигрантами на складах в Челябинской области

nfopro54.ru – Новости Сибири Скриншот видео Сотрудники УФСБ России по Челябинской области и ГУ МВД по региону при силовой поддержке СОБР во время проверки мест концентрации мигрантов в Сосновском районе обнаружили в одном из складских помещений нелегально действующую молельную комнату.