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Силовики накрыли нелегальную молельню с мигрантами на складах в Челябинской области

Силовики накрыли нелегальную молельню с мигрантами на складах в Челябинской области

nfopro54.ru – Новости Сибири Скриншот видео Сотрудники УФСБ России по Челябинской области и ГУ МВД по региону при силовой поддержке СОБР во время проверки мест концентрации мигрантов в Сосновском районе обнаружили в одном из складских помещений нелегально действующую молельную комнату.

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Когда они работают если по 10 раз молются
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7 час.
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