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"Как для элиты стараются": масштабные изменения сейчас проводят в самом центре города

"Как для элиты стараются": масштабные изменения сейчас проводят в самом центре города

Жители Уссурийска рассказали о масштабных изменениях, которые проводят в самом центре города. Дело в том, что сейчас округ готовится к главному празднику зимы, украшая улицы новогодней атрибутикой.

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