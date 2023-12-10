Лавров: РФ продолжит политическое давление с целью достижения перемирия в Газе

Москва продолжит политическое давление с целью достижения перемирия на территории Газы. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал руководитель отечественного дипломатического ведомства Сергей Лавров.
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