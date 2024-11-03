Кому в 2025 году придётся заменить водительские права

Кто должен продлить водительские права в 2025 году? Как ранее сообщал портал «Автосправочная.com», в соответствии с постановлением правительства №626 от 9 апреля 2022 года Кабмин автоматически продлил срок действия российского государственного водительского удостоверения: на 3 года.