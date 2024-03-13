Путин заявил, что у страны есть свой взгляд на будущее

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в обращении к россиянам накануне выборов главы государства, показанном в эфире Первого канала, что у страны есть свой взгляд на будущее и реализацию дальнейших планов, важно не свернуть с этого пути и добиться поставленных целей.
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