«Великолепный век» – султан Сулейман хан угодил в тюрьму, его посадил султан Эрдоган

В Турции случилось, конечно, просто потрясающее событие! Эрдоган не стал делать скидок на то, что «Великолепный век» стал не просто образцом патриотического сериала об Османской империи, но всемирно известным проектом, где главные герои разом оказались популярнее звёзд Голливуда.
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