Праздники 22 июля: запреты, что разрешено, каких святых вспоминают

Среда — традиционный постный день, но ограничения нестрогие: разрешено растительное масло. В этот день церковь чтит память нескольких святых, включая преподобного Гавриила Афонского, священномученика Панкратия Тавроменийского и других.
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