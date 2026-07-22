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Царьград

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Праздники 22 июля: запреты, что разрешено, каких святых вспоминают

Праздники 22 июля: запреты, что разрешено, каких святых вспоминают

Среда — традиционный постный день, но ограничения нестрогие: разрешено растительное масло. В этот день церковь чтит память нескольких святых, включая преподобного Гавриила Афонского, священномученика Панкратия Тавроменийского и других.

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