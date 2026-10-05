Сборная студенческих отрядов Татарстана заняла второе место на Спартакиаде ПФО

Сборная студенческих отрядов Татарстана заняла второе место в общекомандном зачете XI Спартакиады студенческих отрядов Приволжского федерального округа.
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