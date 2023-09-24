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«Олимпиакос» объявил о переходе Игнаса Браздейкиса. Контракт – на 3 года

Атакующий защитник Игнас Браздейкис (24 года, 201 см) продолжит карьеру в «Олимпиакосе». Греческий гранд объявил о переходе литовца.

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