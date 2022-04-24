Эксперт Зварич рассказал, когда прекратится укрепление рубля

Главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что причиной серьезного укрепления рубля за прошедшие недели является стремительное увеличение предложения американских долларов и евро на рынке, однако в будущем оно имеет возможность уменьшиться.
Главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что причиной серьезного укрепления рубля за прошедшие недели является стремительное увеличение предложения американских долларов и евро на рынке, однако в будущем оно имеет возможность уменьшиться.
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