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Эксперт Зварич рассказал, когда прекратится укрепление рубля

Эксперт Зварич рассказал, когда прекратится укрепление рубля

Главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что причиной серьезного укрепления рубля за прошедшие недели является стремительное увеличение предложения американских долларов и евро на рынке, однако в будущем оно имеет возможность уменьшиться.

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