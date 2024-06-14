The Verge: Fable выйдет на Xbox Series X|S в конце 2025 года, релиз Gears of War: E-Day состоится раньш...

The Verge: Fable выйдет на Xbox Series X|S в конце 2025 года, релиз Gears of War: E-Day состоится раньшеНа данный момент из игр Microsoft на 2025 год официально подтверждены только Fable, South of Midnight и DOOM: The Dark Ages.
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